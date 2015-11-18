الكرملين:بوتين والسيسى اتفقا على إجراءات تحسين أمن الطيران لاستئناف الرحلات

أعلن الكرملين أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين والرئيس عبد الفتاح السيسى اتفقا على إجراءات لتحسين أمن الطيران كخطوة نحو استئناف الرحلات الجوية بين البلدين.

كانت مؤسسة الرئاسة المصرية أعلنت فى بيان لها أنه تم اليوم اتصال بين عبد الفتاح السيسى والرئيس الروسى فلاديمير بوتين.

وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيسين توافقا خلال الاتصال على ضرورة تعزيز التعاون الدولى فى مواجهة الإرهاب، خاصة أن المرحلة الحالية تفرض أكثر من أى وقت مضى أهمية تضافر جهود البلدين معاً من خلال مقاربة دولية شاملة تضمن اتخاذ إجراءات حاسمة ورادعة ضد قوى التطرف والإرهاب التى باتت تستهدف كافة دول العالم دون تفريق.

اتصال بين بوتين والسيسى.. والطرفان يؤكدان تعزيز التعاون لمواجهة الإرهاب

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