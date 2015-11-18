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مهرجان الأقصر للسينما الأوروبية ينعي الناقد المغربي مصطفى المسناوي

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مهرجان الأقصر للسينما الأوروبية ينعي الناقد المغربي مصطفى المسناوي مهرجان الأقصر للسينما الأوروبية ينعي الناقد المغربي مصطفى المسناوي

معبد الأقصر

نعت مؤسسة نون للثقافة والفنون برئاسة الدكتور محمد كامل القليوبي، ومهرجان الأقصر للسينما العربية والأوروبية برئاسة ماجدة موريس الناقد السينمائي المغربي مصطفى المسناوي، الذي وافتة المنية اليوم في القاهرة خلال حضوره لتغطية مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وأعرب الكاتب الصحفي جمال زايدة الأمين العام لمؤسسة نون وعضو مجلس أمناء مهرجان الأقصر للسينما الأوروبية، عن بالغ الحزن الذي ألم بالوسط السينمائي المصري، لفقدان ناقد بحجم مصطفى المسناوي، الذي أصر رغم الأمة ومعاناته من مشاكل صحية على تأدية دوره حتى اللحظة الأخيرة.

وكان الناقد مصطفى المسناوي، قد ولد بالدار البيضاء عام ١٩٥٣ وألتحق بكلية الأداب والعلوم الإنسانية بالرباط وحصل على شهادة الفلسفة الجامعية وكان عضوًا فى اتحاد كتاب المغرب وتوزع انتاجه بين القصة القصيرة والترجمة.

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