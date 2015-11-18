إجراء «القرعة العلنية»لأراضى الإسكان الاجتماعى من الأحد 29 نوفمبر



> أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عن تحديد مواعيد إجراء القرعة العلنية اليدوية السادسة للحاجزين لقطع أراضي الإسكان الاجتماعي، التي تم طرحها خلال الفترة من 3/8/2015 وحتى 27/8/2015، حيث سيتم إجراء القرعة في المدن تباعًا، ابتداءًا من الأحد الموافق 29/11/2015 وحتى السبت الموافق 5/12/2015.

وقال المهندس طارق السباعى، نائب رئيس هيئة المجتمعات للشئون العقارية إنه سيتم إجراء القرعة لمنطقة عمارات مسلسل 1 بمدينة 6 أكتوبر يوم الأحد 29/11/2015، ولمنطقة عمارات الحى 32 مسلسل 1 بمدينة العاشر من رمضان يوم الاثنين الموافق 30/11/2015، ولمنطقة عمارات الحي السكني السادس مسلسل 1 بمدينة بدر يوم الثلاثاء الموافق 1/12/2015، ولعمارات الحى العائلى مسلسل (1-2-3-4-5) بمدينة العبور يوم الأربعاء الموافق 2/12/2015، ومكان إجراء قرعة هذه المدن فى استاد المقاولون العرب.

وأضاف نائب رئيس الهيئة أنه سيتم إجراء القرعة لمناطق ( عمارات المنطقة السكنية 20 مسلسل 1 – عمارات المنطقة السكنية 15 مسلسل 2 – عمارات المنطقة السكنية 18 مسلسل 3 ) بمدينة السادات يوم الأربعاء الموافق 2/12/2015، كما سيتم إجراء القرعة لمناطق (عمارات المجاورة 8 مسلسل 1 – عمارات المجاورة 11 مسلسل 2) بمدينة الصالحية الجديدة يوم الخميس الموافق 3/12/2015، بالإضافة إلى إجراء القرعة لعمارات امتداد منطقة الأنشطة مسلسل 1 بمدينة بنى سويف، فى اليوم نفسه، ومكان إجراء قرعة هذه المدن أيضاً فى استاد المقاولون العرب.

> وأشار المهندس طارق السباعى إلى أنه سيتم إجراء القرعة يوم السبت الموافق 5/12/2015، بالمناطق الآتية : منطقة عمارات التوسعات الجنوبية الشرقية مسلسل (1-2) بمدينة أسيوط الجديدة، وذلك بقاعة المؤتمرات بمبنى جهاز المدينة، ومنطقة عمارات المسلسل (1-2-3-4-5) بمدينة قنا الجديدة، وذلك بسرادق داخل جهاز المدينة، بالإضافة إلى منطقة عمارات المسلسل (1-2-3-4) بمدينة طيبة الجديدة، وذلك فى الملعب الخماسى بالحى 6 بمدينة طيبة الجديدة.

وأوضح نائب رئيس الهئية أنه سيتم السماح للحاجزين فقط بموجب إيصال سداد مقدم الحجز بحضور القرعة العلنية، مشيراً إلى أن التواجد سيكون ابتداء من الساعة العاشرة صباحاً، وسيتم غلق الأبواب فى الساعة الثانية عشرة ظهراً للبدء فى إجراءات القرعة العلنية، مؤكداً أنه تم استبعاد المخالفين لكراسة الشروط من الدخول فى هذه القرعة.

وأعلن المهندس محمد الألفى، العضو المنتدب للشئون الهندسية والاستثمار، أن الحاجزين الذين سبق لهم سداد مبلغ جدية الحجز بالقرعة السادسة المعلن عنها خلال الفترة من 3/8/2015 وحتى 27/8/2015، وتنطبق عليهم شروط الحجز، ولم يحصلوا على قطعة أرض عند إجراء القرعة، ولم يقوموا بسحب مقدمات الحجز، يسمح لهم بالتقدم للحجز بالقرعات القادمة التى سيتم الإعلان عنها تباعا، ويمكنهم فتح حساب خاص تحت مسمى “الحساب المميز لحجز أراضى القرعة”، وذلك لإيداع مبلغ جدية الحجز السابق سداده.

وقال المهندس محمد الألفي: “إن العملاء الذين سيقومون بفتح “الحساب المميز لحجز أراضى القرعة” يمكنهم التمتع بالعديد من المميزات وتشمل : الحصول على عائد مميز على مبلغ جدية الحجز طبقا لمدة الإيداع”، وأيضًا يمكنهم الحصول على كراسة الشروط بدون مقابل، كما يحق لهم التقدم بالحجز لذات المدينة السابق التقدم لها إذا كانت متاحة فى القرعة القادمة، كذلك يمكنهم التقدم بالحجز لمدينة أخرى بالمدن المتاحة بالقرعة الجديدة، إذا انطبقت عليهم شروط التقدم لتلك المدينة الجديدة، مضيفًا أنه يتم التقدم للحجز خلال ساعات العمل الرسمية للبنك بشرط وجود كامل مبلغ جدية الحجز وعدم السحب منه ويستكمل فى حالة زيادة مقدم الحجز، مشيرًا إلى أنه يرجى التقدم لفروع البنك التى تم فيها سداد مبلغ جدية الحجز، أيام العمل الرسمية، وذلك للتوقيع على الإقرار والنموذج المعد لذلك، وفتح حساب مميز لتحويل مبلغ جدية الحجز السابق سداده مضافاً إلية العائد المقرر.

وأضاف العضو المنتدب للشئون الهندسية والاستثمار أن الحاجزين الذين لم يوفقوا فى الحصول على قطعة أرض فى القرعة العلنية، ويرغبون فى استرداد مقدم الحجز مضافا إليه العائد، يمكنهم التقدم لأى فرع من فروع بنك التعمير والإسكان إعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 9/12/2015، من الساعة 1.30 ظهراً وحتى الساعة 3.30 عصراً.

وسيتم بث إعلان نتيجة القرعة على موقعى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبنك التعمير والإسكان.