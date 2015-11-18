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فيديو | الممثل الأميركي «تشارلي شين» يعترف بإصابته بالايدز وخضوعه للابتزاز

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فيديو | الممثل الأميركي «تشارلي شين» يعترف بإصابته بالايدز وخضوعه للابتزاز فيديو | الممثل الأميركي «تشارلي شين» يعترف بإصابته بالايدز وخضوعه للابتزاز

تشارلي شين

كشف الممثل الأميركي تشارلي شين عن إصابته بفيروس نقص المناعة المكتسب الـ”ايدز”، بعد تكهنات وسائل الإعلام حول حالته الصحية أخيراً، متهمةً إياه بالاستهتار والعيش بنمط حياة ماجن رغم علمه بحقيقة مرضه.

وفي لقاء تلفزيوني، قال الممثل البالغ من العمر 50 عاماً للإعلامي مات لاور إنه قرر الاعتراف بإصابته بالفيروس، “فيجب أن أضع حداً لهذا الهجوم والأقاويل، والقصص المفتراة. أنا مصاب بالفيروس منذ 4 سنوات”، وفقاً لما نقلته “هافنتجون بوست”.

ونفى الممثل الخمسيني أن يكون قد نقل المرض لغيره، واصفاً ذلك بـ “المستحيل”، كما قال إنه لا يعرف كيف اكتسب المرض.

وكشف شين كذلك أنه تعرّض للابتزاز من قِبل بعض مَن علموا بمرضه، ومن بينهم بائعة هوى قامت بتصوير أدويته وهددته بكشف أمره أمام الإعلام، فاضطر لإسكاتها بالمال، وأنه بكشفه للمرض “تحرّر من هذا السجن”، حسب تعبيره.

وبرّر النجم السابق لمسلسل Two and a Half Men علاقاته مع بائعات الهوى بإصابته بالاكتئاب، بينما أوضح أنه – وبحسب طبيبه – يحمل نوعاً من “الإيدز الذي لا يمكن اكتشافه بسهولة”، وبأن القلق الذي ينتابه من تعاطيه الأدوية والكحول أكبر من الذي يسببه الإصابة بالمرض.

وكانت الحالة الصحية للممثل وإصابته بالمرض هي السر العلني في هوليوود خلال الأسابيع الأخيرة، وحتى ساعات قليلة نشرت صحيفة Daily Mail البريطانية خبراً ذكرت في عنوانه أن شين يدفع مبالغ تصل إلى 30 ألف دولار ليمضي بعض ممثلي الأفلام الإباحية الوقت في منزله.

كما ذكرت أن شين أصبح مصاباً بالرعب ممن حوله، ولا يسمح باصطحاب الهواتف الخلوية لأي شخص يدخل منزله.

يذكر أن تشارلي هو ابن الممثل مارتن شين، وهو صاحب مسيرة فنية ناجحة وأعمال تلفزيونية كان آخرها قيامه ببطولة Two and a Half Men، ثم مشاركته في مسلسل Anger Management، علماً بأنه تزوج 3 مرات وله 5 أبناء.

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