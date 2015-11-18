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شيتوس لـ في الجول: أخيرا سأقابل سيميوني.. ومعايشة أتليتكو مجرد بداية

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شيتوس لـ في الجول: أخيرا سأقابل سيميوني.. ومعايشة أتليتكو مجرد بداية شيتوس لـ في الجول: أخيرا سأقابل سيميوني.. ومعايشة أتليتكو مجرد بداية

ينتظر وائل رياض "شيتوس" نجم الأهلي السابق والمدرب الحالي ضمن الجهاز الفني للإنتاج الحربي، فرصة مقابلة دييجو سيميوني المدير الفني لأتليتكو مدريد بفارغ الصبر.

وسافر شيتوس ضمن بعثة تضم طارق سليمان مدرب حراس الأهلي وعلي ماهر المدرب المساعد السابق في الجهاز الفني للفريق الأحمر لحضور فترة معايشة في أتليتكو مدريد.

وتتضمن الرحلة 3 اجتماعات مع سيميوني. ( اقرأ التفاصيل )

وقال شيتوس لـFilGoal.com من مدريد: "معايشة أتليتكو مجرد بداية، فأنا أسعى لزيارة عدد من الأندية الأوروبية الكبيرة من أجل زيادة خبراتي والتعلم أكثر".

وتابع "سعيد للغاية لأنني أخيرا سأقابل سيميوني الذي اعتبره مثلا أعلى".

وواصل موضحا "نتحدث عن مدرب حقق الكثير مع أتليتكو، بفضل روحه العالية وقربه الشديد من اللاعبين. له مدرسة خاصة".

وأتم "سأستغل تلك الفرصة الكبيرة بأفضل شكل ممكن".

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فيديو اليوم السابع