صحيفة روسية: قنبلة تم زرعها فى كابينة الركاب وراء انفجار الطائرة فى مصر

قالت صحيفة كومرسانت الروسية اليوم، الأربعاء، نقلًا عن مصدر لم تكشف عنه، إن القنبلة التى أسقطت طائرة الركاب الروسية فى مصر الشهر الماضى زرعت فى كابينة الركاب بالطائرة لا فى منطقة الأمتعة كما ذكر سابقًا.

ونقلت الصحيفة عن مصدر قريب من التحقيقات قوله، إن مركز الانفجار حدث فيما يبدو فى مؤخرة الكابينة قرب منطقة ذيل الطائرة.

وقالت الصحيفة "طبقًا للنسخة الأولية (من التحقيق) يمكن أن تكون القنبلة وضعت أسفل مقعد للركاب مجاور للنافذة، وتشغيلها أدى إلى تدمير الإطار (للنافذة) مما أدى إلى انخفاض الضغط فى القمرة وهو أمر له طبيعة تفجيرية."

هذا، ولم يصدر حتى الآن أى بيانات أو تصريحات عن لجنة التحقيق الرسمية المكلفة ببحث أسباب سقوط الطائرة الروسية فوق سيناء توضح أسباب سقوط الطائرة المفاجئ بعد 23 دقيقة من إقلاعها من مطار شرم الشيخ.

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