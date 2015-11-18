حجز دعوى نفقة الفنانة رانيا يوسف ضد طليقها للحكم بجلسة 25 نوفمبر

حجزت محكمة الأسرة بعابدين، دعوى نفقة الصغير التى أقامتها الفنانة رانيا يوسف، ضد طليقها المنتج السينمائى محمد مختار للحكم بجلسة 25 نوفمبر.إعلان - Ads إعلان - Ads
- وصول الفنانة رانيا يوسف محكمة الأسرة بعابدين لحضور دعوى نفقة ضد طليقها
وحضرت الفنانة رانيا يوسف المحكمة برفقة محاميها وأقاربها لنظر دعوى النفقة الخاصة بصغارها والمنتج محمد مختار طليقها .
كانت رانيا سعيد محمد وشهرتها "رانيا يوسف" ممثلة، أقامت دعوى قضائية حملت رقم 10 لسنة 2015 ضد طليقها محمد مختار حمزة، المنتج السينمائى تطالبه بنفقة ابنتيها.
- وصول الفنانة رانيا يوسف محكمة الأسرة بعابدين لحضور دعوى نفقة ضد طليقها
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