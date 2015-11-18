اتصال بين بوتين والسيسى.. والطرفان يؤكدان تعزيز التعاون لمواجهة الإرهاب

أعلنت مؤسسة الرئاسة فى بيان لها أنه تم اليوم اتصال بين عبد الفتاح السيسى والرئيس الروسى فلاديمير بوتين.

وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيسين توافقا خلال الاتصال على ضرورة تعزيز التعاون الدولى فى مواجهة الإرهاب، خاصة أن المرحلة الحالية تفرض أكثر من أى وقت مضى أهمية تضافر جهود البلدين معاً من خلال مقاربة دولية شاملة تضمن اتخاذ إجراءات حاسمة ورادعة ضد قوى التطرف والإرهاب التى باتت تستهدف كافة دول العالم دون تفريق.

وتم خلال الاتصال التأكيد على قوة ومتانة العلاقات الثنائية بين البلدين على كافة الأصعدة والمجالات، والتنويه إلى كونها علاقات تاريخية قوية وراسخة، وسيزداد تعزيزها فى المرحلة المقبلة التى ستشهد آفاقاً جديدة للتعاون بين البلدين على كافة الأصعدة.

كما أعرب الرئيس عن تفهم مصر وشعبها للألم الذى يستشعره الشعب الروسى الصديق جراء حادث سقوط الطائرة الروسية المنكوبة، منوهاً إلى التعاون الذى تبديه السلطات المصرية مع السلطات الروسية المعنية فى كافة مراحل التحقيق والوقوف على كافة الملابسات والتفاصيل التى تحيط بهذا الحادث.

وعلى الصعيد الإقليمي، أكد الرئيسان أهمية العمل معاً بمعاونة الدول الصديقة من أجل تحقيق واقع أفضل لشعوب المنطقة، والحفاظ على مؤسسات دولها وصون مقدرات شعوبها، مؤكدين أن تحقيق الأمن واستعادة الاستقرار فى مختلف دول الشرق الأوسط التى تشهد نزاعات ستساهم بفاعلية فى دحر الإرهاب وانحساره فى العديد من مناطق العالم، وستوفر مناخاً أفضل وأكثر أمناً للتعاون على كافة الأصعدة، ولاسيما فى المجال الاقتصادي.

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