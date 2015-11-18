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صلاح دياب: "ربنا أكرمنا بالشهرة أخيرا".. و"الرأى العام هو اللى حطنى وطلعنى"

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صلاح دياب: "ربنا أكرمنا بالشهرة أخيرا".. و"الرأى العام هو اللى حطنى وطلعنى" صلاح دياب: "ربنا أكرمنا بالشهرة أخيرا".. و"الرأى العام هو اللى حطنى وطلعنى"
قال صلاح دياب رجل أعمال مصرى ورئيس مجلس إدارة مجموعة بيك، إن بناء المدن الصناعية جريمة مصرية قائمة، حيث إن كل عامل يعمل فى المدن الصناعية يضيع ثلث عمره فى المواصلات والمعشية، مؤكدا أن تحتاج إلى خيال، لأنه يوجد فى مصر صناعات بتحرق صناعات أخرى.

وأضاف صلاح دياب، بكلمته بمؤتمر تحت عنوان "جامعة النيل - نحو الشراكة ما بين الجامعة والصناعة"، والتى تنظمه جامعة النيل، بمناسبة إطلاق مركز FACT، لتلبية متطلبات الصناعة بمصر، "ربنا أكرمنا بالشهرة أخيرا"، مؤكدا أن مصر هتنجوا من الأزمات التى تمر بها، حيث أصبح هناك رأى عام قوى، قائلا: "الرأى العام هو اللى حطنى وطلعنى"، وأن الرأى العام يستطيع أن يوقف مشروع ويمشى مشروع.

وأشار صلاح دياب، إلى أن مصر تحتاج إلى شراكات قوية وأفكار جديدة وقوية، حتى يكون الاقتصاد قويا، وأنه توجد أشياء فى مصر لا تحتاج إلى تكنولوجيا، حيث إنه يقوم بزراعة عدد من الأفدنة فى جنوب التحرير فى الصحراء، بنظام الرى بالتنقيط وحصل على نتائج مبهرة ورائعة.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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مصر 365

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