"النور" يعقد اجتماعات لبحث تطورات الانتخابات فى دائرة الرمل المؤجلة

عقد حزب النور بالإسكندرية اجتماعًا لبحث تطورات انتخابات دائرة الرمل المؤجلة، والتى قررت العليا للانتخابات إجراءها فى بداية الشهر المقبل على كافة المرشحين.

وناقش الاجتماع الذى تم بحضور الشيخ حسنى المصرى مرشح دائرة الرمل، والسيد المرشدى سكرتير عام الحزب، سبل الدعايا الانتخابية والأخطاء التى ارتكبها الحزب فى الجولة الأولى، منعًا لتكرارها فى جولة الإعادة وطرق الوصول للناخبين بالطرق المناسبة وحل مشاكل المواطنين.

يذكر أن دائرة الرمل بالإسكندرية قد ألغيت بشكل كامل بقرار من القضاء الإدارى بسبب وجود مخالفات فى الجولة الأولى، وقررت إعادتها بالكامل خلال 60 يومًا من إعلان النتيجة.



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