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بالصور.. رئيس قطاع مكتب وزير التعليم: نسعى لحل مشاكل مدرسة المتفوقين بكفر الشيخ

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بالصور.. رئيس قطاع مكتب وزير التعليم: نسعى لحل مشاكل مدرسة المتفوقين بكفر الشيخ بالصور.. رئيس قطاع مكتب وزير التعليم: نسعى لحل مشاكل مدرسة المتفوقين بكفر الشيخ
تفقد اللواء حسام أبو المجد، رئيس قطاع مكتب وزير التربية والتعليم، والمشرف العام على مدارس المتفوقين على مستوى الجمهورية، مدرسة المتفوقين بكفر الشيخ، برفقة الدكتورة منى مصطفى، وكيل وزارة التربية والتعليم، وأحمد فودة، المدير العام للتعليم العام، والسيد السنورى المدير العام للتعليم الفنى.

التقى أبو المجد أثناء الزيارة طلاب المدرسة وناقشهم فى المشكلات التى يعانون منها وتفقد الأرض التى سيقام عليها فندق للطلاب بجوار المدرسة.

وقال اللواء حسام أبو المجد، رئيس قطاع مكتب وزير التربية والتعليم، إن أى مشكلة تخص الإقامة أو الإعاشة لن يهدأ له بال إلا بحلها، مشيرًا إلى أن هناك 60 جهاز لاب توب للمعامل ستصل المدرسة خلال الأسبوع المقبل وأن هناك أجهزة أخرى ستصل للطلاب فى القريب العاجل، مضيفًا أنه سيتم تخصيص فندق المدرسة الفندقية كاملًا لهم وستلغى إقامة أى احتفالات به.

وأوضح أن الوزارة على علم بكل كبيرة وصغيرة فيما يتعلق بالعملية التعليمية، قائلا للطلاب: "التفتوا للدراسة والبحث ولا تقلقوا نحن على علم بكل ما تفكرون فيه".

وأعطى تعليماته بضرورة الاهتمام بالوجبات المقدمة للطلاب والعمل على راحتهم، كما التقى بأولياء أمور الطلاب ودار النقاش بينهم حول سبل حل مشكلات الطلاب والعمل على توفير الأجواء المهيئة للتفوق والابتكار.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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