القبض على سارق الكلب الألمانى من سائق نجل النائب العام الراحل هشام بركات

تمكنت مباحث فاقوس بالشرقية، اليوم الأربعاء، من ضبط المتهم بسرقة "كلب ألمانى" من سائق المستشار محمد بركات، نجل النائب العام السابق، وتم التحفظ عليه وعرضه على النيابة العامة بفاقوس.

تلقى اللواء خالد يحيى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من مركز شرطة فاقوس، يفيد ببلاغ "حسين ال ه" سائق ومقيم قرية فاقوس يتهم فيه "عصام أ م أ" 18 سنة ومقيم قرية النوافعة مركز فاقوس، و2 آخرين، بسرقة كلب ألمانى ثمنه 86 ألف جنيه، وتحرر المحضر رقم 29713 جنح المركز.

فيما أفاد مصدر أمنى بمديرية أمن الشرقية، بأن "حسين" يعمل سائقا عند المستشار محمد بركات، نجل النائب العام الشهيد المستشار هشام بركات، وأن الكلب ملك المستشار محمد بركات ومن نوع ألمانى نادر، وأن السائق حضر به إلى القرية وبعض الناس شاهدوه معه، وحرر محضر اتهم فيه 3 أشخاص بالقرية بسرقة الكلب منه وبيعه، وتم ضبط أحد المتهمين ويدعى "عصام" 18 سنة صاحب محل قطع غيار وموتسكيلات، وبتفتيش منزل المتهم لم يتم العثور على الكلب، وتم عرض المتهم على نيابة فاقوس للتحقيق.