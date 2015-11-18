أخبار عاجلة

مساء dmc - د.محمد معيط " الدفع الالكتروني يسهل كشف تجاوز الميزانيات " -
مساء dmc - عاكف المغربي " نحاول مساعدة الدولة في هدفها بتعميم منظومة المدفوعات الالكترونية" -
مساء dmc - المهندس رضا علي " الايتام مثل أي أحد ويجب أن يتعاملوا بطريقة كريمة " -
مساء dmc - د.محمد معيط " الدولة المصرية تحاول تخفيض المدة المطلوبة للسداد " -
مساء dmc - رضا " لم أتخل عن حلمي بأن أكون مهندس وعملي بدار الايتام هدفه تغيير نظرة المجتمع للايتام" -
فرانكفورت يتعادل مع بريمن بهدفين لمثلهما في البوندسليجا -
فياريال يفوز علي بيلباو بثلاثية في الليجا -
في عيد مولده الـ34.. «ريبيري» جوهرة فرنسا التي هزمت الشلل -
مساء dmc - المهندس رضا علي " عشت حياة كريمة في دار ايتام وتمت معاملتي بشكل ممتاز " -
مساء dmc - المهندس رضا علي " تربيت في دار أيتام وأصبحت مهندس وأحاول حالياً مساعدة الايتام" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

القبض على سارق الكلب الألمانى من سائق نجل النائب العام الراحل هشام بركات

Google+ Print
القبض على سارق الكلب الألمانى من سائق نجل النائب العام الراحل هشام بركات القبض على سارق الكلب الألمانى من سائق نجل النائب العام الراحل هشام بركات
تمكنت مباحث فاقوس بالشرقية، اليوم الأربعاء، من ضبط المتهم بسرقة "كلب ألمانى" من سائق المستشار محمد بركات، نجل النائب العام السابق، وتم التحفظ عليه وعرضه على النيابة العامة بفاقوس.

تلقى اللواء خالد يحيى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من مركز شرطة فاقوس، يفيد ببلاغ "حسين ال ه" سائق ومقيم قرية فاقوس يتهم فيه "عصام أ م أ" 18 سنة ومقيم قرية النوافعة مركز فاقوس، و2 آخرين، بسرقة كلب ألمانى ثمنه 86 ألف جنيه، وتحرر المحضر رقم 29713 جنح المركز.

فيما أفاد مصدر أمنى بمديرية أمن الشرقية، بأن "حسين" يعمل سائقا عند المستشار محمد بركات، نجل النائب العام الشهيد المستشار هشام بركات، وأن الكلب ملك المستشار محمد بركات ومن نوع ألمانى نادر، وأن السائق حضر به إلى القرية وبعض الناس شاهدوه معه، وحرر محضر اتهم فيه 3 أشخاص بالقرية بسرقة الكلب منه وبيعه، وتم ضبط أحد المتهمين ويدعى "عصام" 18 سنة صاحب محل قطع غيار وموتسكيلات، وبتفتيش منزل المتهم لم يتم العثور على الكلب، وتم عرض المتهم على نيابة فاقوس للتحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365