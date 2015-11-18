تفاصيل القبض على المتهمين بالسطو المسلح على محل مجوهرات بالهرم

كشف مصدر أمنى بمديرية أمن الجيزة، عن تفاصيل القبض على 7 من المتهمين فى واقعة السطو المسلح على محل مجوهرات بالهرم ليبلغ عدد المتهمين المضبوطين حتى الآن 10 أشخاص.

وقال المصدر إنه فى يوم 10 من الشهر الجارى تلقى قسم شرطة الهرم بلاغا من الأهالى، يفيد بوجود حادث سطو مسلح على محل مجوهرات بنزلة السيسى، وعلى الفور انتقل المقدم أسامة عبد الفتاح رئيس مباحث الهرم ومعاونه الرائد محمد عتلم إلى محل الواقعة والتقابل مع "عماد . ن . ن" نجل مالك محل المجوهرات، والذى أقر أنه أثناء تواجده بالمحل وبصحبته شقيقه "أيمن" فوجئا بقيام مجموعة من الأشخاص ملثمين يستقلون سيارتين إحداهما بدون لوحات معدنية وبحوزتهم أسلحة نارية قاموا بإطلاق الأعيرة النارية فى الهواء أصابت إحداها الثانى، وقاموا بالاستيلاء على كمية من المشغولات الذهبية ومبلغ مالى وفروا هاربين.

على الفور تم إخطار اللواء مجدى عبد العال مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة الذى شكل فريق بحث أشرف عليه نائبه اللواء خالد شلبى والعميد درويش حسين رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة لتحديد الجناة من خلال نشر مواصفات السيارتين المستخدمتين فى الواقعة للأكمنة الأمنية وجميع القوات.

وأثناء مرور قوة أمنية بمنطقة االحوامدية اشتبهت فى سيارة بالمواصفات المُبلغ بها، حيث قامت القوات بمطاردتها وإطلاق عدة أعيرة نارية وإجبار قائدها على التوقف، وتبين أنها ماركة كيا سيراتو حمراء اللوان تحمل أرقام7231 مصر ملاكى، وضُبط بداخلها كل من "مصطفى . ح . م" و"محمد . ش . ف" و"سليمان . س . س" وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع آخرين وأضافوا بأن المسروقات بحوزة المتهمين الهاربين.

ومن خلال تكثيف التحريات تم تحديد وضبط باقى المتهمين فى ارتكاب الواقعة، وهم كل من "عمار . م . ع" سبق اتهامه فى 5 قضايا آخرها قضية تشرد و"أحمد . ع . ع" شهرته غزال مسجل شقى خطر سرقة أسلاك كهربائية و"حجاج . ع . ع" وشهرته شقاوة مسجل شقى خطر سرقات عامة ، وسبق اتهامه فى 15 قضية آخرها قضية سرقات عامة.

كما تم ضبط "أحمد . ص . ع" عاطل و"محمود . م . س" وشهرته ميدو سبق اتهامه فى قضية قتل و "سراج الدين . س . أ" وشهرته السقا تاجر خردة سبق اتهامه فى 7 قضايا آخرها قضية سرقة بالإكراه و"سلطان . م . أ" عاطل وضبط بحوزتهم بعض المشغولات الذهبية المستولى عليها ومبلغ مالى قدره 124 ألف جنيه وبندقيتين آليتين و 4 خزن لذات البندقيتين و33 طلقة نارية من ذات العيار.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأن الأسلحة المضبوطة هى الأسلحة المستخدمة فى الواقعة والمبالغ المالية من حصيلة تصريفهم للمسروقات لأحد الأشخاص تم تحديده وجارى ضبطه.

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