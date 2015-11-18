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بعد القبض عليه.. شاذ جنسيا: "أهلى طردونى من البيت علشان مجبلهمش العار"

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بعد القبض عليه.. شاذ جنسيا: "أهلى طردونى من البيت علشان مجبلهمش العار" بعد القبض عليه.. شاذ جنسيا: "أهلى طردونى من البيت علشان مجبلهمش العار"
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الآداب برئاسة اللواء أمجد الشافعى، من ضبط شاب شاذ جنسيا، قام بإنشاء صفحة على أحد المواقع الإباحية لدعوة راغبى المتعة لممارسة الفجور معه.

تلقى اللواء أسامة عايش مدير النشاط الخارجى بالإدارة معلومات عن قيام شاب نصف رجل ونصف امرأة "شيميل" وشهرته "ريم" بإنشاء صفحة على موقع إباحى للتعارف وممارسة الجنس مقابل 1500 جنيه.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن المقدم أحمد صلاح من جمع التحريات والتى أكدت صحة المعلومات، وتبين أن المتهم يدعى "إسلام.ع" وشهرته "ريم" 23 سنة ويتمتلك جسد امرأة بشكل واضح، ويتخذ شقة بالدقى وكرا لممارسة نشاطه الآثم.

وعلى الفور تحركت قوة ضمت المقدم محمد الزغبى والمقدم أيمن بيومى والمقدم سيد عبد الغفار، وتم ضبط المتهم داخل شقة مفروشة بالدقى، واعترف بما هو منسوب إليه، وأضاف أنه له أعضاء تناسلية ذكرية وجسد امرأة.

وأشار المتهم إلى أن أسرته والمجتمع رفضوا شكله وتصرفاته وتم طرده، قائلا: "أهلى طردونى علشان مجبلهمش العار"، وتم التحفظ على ملابس نسائية وأدوية هرمونات أنوثة ومبلغ مالى وهواتف محمولة من مضبوطات الجريمة.

وبالعرض على اللواء زكريا أبو زينة نائب المدير العام أمر بتحرير محضر بالواقع وأمرت نيابة الدقى برئاسة المستشار أحمد عامر حبس المتهم 4 أيام.

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مصر 365