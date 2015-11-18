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سقوط مسجلين بلطجة وتاجر مخدرات هارب من مؤبد فى بنى سويف

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سقوط مسجلين بلطجة وتاجر مخدرات هارب من مؤبد فى بنى سويف سقوط مسجلين بلطجة وتاجر مخدرات هارب من مؤبد فى بنى سويف
تمكنت اليوم مباحث الاشتباه بالتنسيق مع المباحث الجنائية بمديرية أمن بنى سويف من ضبط 3 عاطلين مطلوبين فى قضايا، وتنفيذ أحكام بينهم شقيان مسجلان (بلطجة) ومتهم هارب من تنفيذ حكم بالمؤبد لاتجاره بالمخدرات.

كان اللواء رضا طبلية مدير أمن بنى سويف أصدر تعليماته بتكثيف الحملات المشتركة بين إدارتى مباحث الاشتباه والبحث الجنائى، برئاسة العميد خلف حسين مدير المباحث الجنائية للقبض على الأشقياء والمسجلين وكذلك الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية المختلفة.

ونجحت قوة من مباحث الاشتباه تضم مجموعة من أفراد الشرطة يقودها النقيب كريم هنداوى من ضبط كل من: "إيهاب م ش، رمضان م ك"، عاطلين يقيمان منطقة عزبة بلبل بمدينة بنى سويف وبحوزة كل منهما سلاح أبيض (سنجة)، لاتهامهما فى المحضرين 1678 ، 1977 جنح قسم بنى سويف (بلطجة وفرض سيطرة) ، و"هشام م ع 29 سنة"، عاطل، يقيم حى الغمراوى بندر بنى سويف، مطلوب ومحكوم عليه بالمؤبد 25 عاماً وغرامة 100 ألف جنيه فى القضية 8671 لسنة 2010 جنايات أطفيح، الجيزة، لاتهامه بالاتجار فى المخدرات.

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مصر 365