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وصول المتمهين بـ"قتل ميادة أشرف" وتجهيز قاعة المحكمة بشاشات لفض الأحراز

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وصول المتمهين بـ"قتل ميادة أشرف" وتجهيز قاعة المحكمة بشاشات لفض الأحراز وصول المتمهين بـ"قتل ميادة أشرف" وتجهيز قاعة المحكمة بشاشات لفض الأحراز
وصل منذ قليل، 36 متهما محبوسا والمتهمين بالانضمام إلى جماعة إرهابية فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"مقتل الصحفية ميادة أشرف" إلى أكاديمية الشرطة لحضور سادس جلسات محاكمتهم أمام الدائرة السادسة برئاسة المستشار محمد فهمى وعضوية المستشارين حسن السايس وأبو النصر عثمان، وسكرتارية حمدى الشناوى.

وتضم قائمة المتهمين 48 متهما من عناصر الإخوان بينهم 36 متهما محبوسين و12 متهما هاربين، لاتهامهم بقتل الصحفية "ميادة أشرف" وفتاة أخرى، وطفل، فى أحداث العنف التى شهدتها منطقة عين شمس بتاريخ 28 مارس 2014 .

وقامت الأجهزة الأمنية بتجهيز قاعة المحكمة بالوسائل الفنية لعرض مقاطع الفيديو وفض الأحراز.
>كان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد أمر بإحالة 48 متهما من عناصر جماعة الإخوان، منهم 35 متهما محبوسين، للمحاكمة الجنائية، لتورطهم فى قتل الصحفية ميادة أشرف، وطفل يدعى شريف عبدالرؤوف، ومواطنة تدعى مارى جورج، فى أحداث عنف منطقة عين شمس.

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مصر 365

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