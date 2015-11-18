إزالة عقار آيل للسقوط غربى الإسكندرية حفاظا على أرواح المواطنين

بدأ مصطفى جمعة، سكرتير عام حى غرب الإسكندرية، وإدارة المشروعات ومقاول الإزالة بالحى، إزالة الخطورة الداهمة للعقار 8 حارة يوسف متفرع من الفواكه خلف كنيسة مار جرجس غيط العنب كرموز.

يأتى ذلك فى إطار استكمال حملات حى غرب لإزالة حالات الخطورة الداهمة بالعقارات الآيلة للسقوط بالمناطق الشعبية والصادر لها قرارات هدم وتركها ملاكها دون تنفيذ أو تأمين للعقارات المجاورة أو المواطنين المارين بالشارع، وبتعليمات العميد محمد أبو شبانة رئيس حى غرب، وسوف تتم إزالة الخطورة الداهمة بالعقار 39ش حافظ حسنين بالورديان.

وأكد رئيس الحى أن حملات حى غرب مستمرة، حيث سبق إزالة الخطورة الداهمة للعقار 10الأنطاكى كرموز و17 مسجد البوردينى مينا البصل و119 ش الرند كرموز و142ش الرند والنخيل كرموز و5 ش الطابية غيط العنب كرموز و7 حارة المحاسنة كفر عشرى مينا البصل والعقارات 95'96؛97؛98؛99؛شارع الزمزمى كرموز.

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