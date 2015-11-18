خصم 15 يوما لمعلمة بالغردقة تقاضت راتبها أثناء حبسها فى قضية نصب

قررت المحكمة التأديبية، برئاسة المستشار عاصم محمد، خصم 15 يومًا من راتب معلمة بإحدى مدارس مدينة الغردقة التابعة لمحافظة البحر الأحمر، لاتهامها بتقاضى مبالغ مالية، وذلك بدعوة توظيفها والاستيلاء عليها لنفسها عن طريق النصب، وتقاضى راتبها كاملًا أثناء حبسها فى قضايا نصب على المواطنين.

كان المستشار أحمد أبو دقة، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية ومدير الدعوى التأديبية بقنا، قد أحال القضية التى حملت رقم 138 لسنة 23 ق إلى المحكمة التأديبية ضد "منى.ا.ع"، مدرس أول بإحدى مدارس مدينة الغردقة التابعة لمحافظة البحر الأحمر، لاتهامها بتقاضى مبالغ مالية، وذلك بدعوة توظيفها واستولت عليها لنفسها عن طريق النصب، مما ترتب عليه حبسها لمدة 3 أشهر مع الشغل والنفاذ فى الدعوى رقم 4951 لسنة 2012 جنح ثان الغردقة، والتى لم تخطر بها جهة عملها وتقاضت عنها كامل راتبها دون وجه حق.

تمت إحالة القضية إلى المحكمة التأديبية التى قضت بخصم 15 يومًا من راتب المتهمة.