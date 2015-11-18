إجراءات مشددة للتعامل الآمن مع النفايات الخطرة بمستشفيات جامعة طنطا

شدد الدكتور أمجد عبد الرءوف، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بطنطا، على أهمية تعامل الآمن مع النفايات الطبية الخطرة والمخلفات العادية بالمستشفيات الجامعية.

كا وجه عبد الرءوف بضرورة التزام المسئولين عن ذلك بآليات ومراحل فصل المخلفات من المنبع، وتدويرها، وتجميعها، والتخزين المؤقت لها، ومعالجتها وصولاً إلى مرحلة التخلص النهائى الآمن لها سواء كان بالحرق أو الفرم، والالتزام بالقواعد والتعليمات ومواعيد تسليم وتسلم النفايات من خلال أكياس مغلقة جيداً ومميزة لكل نوع، وارتداء الملابس الواقية المخصصة لذلك أثناء التعامل معها.

وأشار إلى صدور أمر إدارى من الدكتور هشام أحمد توفيق، المشرف العام على المستشفيات الجامعية، بتشكيل لجنة برئاسة الدكتور محمد أبو العينين غلوش، مدير المستشفى الرئيسى، لمتابعة وتنفيذ تلك الإجراءات، واتخاذ ما يلزم لمحاسبة كل من يخالف ذلك، وذلك بعد الاتفاق مع جهاز البيئة بمحافظة الغربية لنقل القمامة مرة فى كل صباح.

جدير بالذكر، أن تلك الإجراءات تأتى فى إطار توجيهات الدكتور عبد الحكيم عبد الخالق خليل، رئيس جامعة طنطا، الذى أكد من جانبه حرص الجامعة على سلامة المرضى والمواطنين والحفاظ على البيئة ونظافتها، واتخاذ كافة الإجراءات التى تحول دون انتشار الأمراض والعدوى.

وأكد بيان صادر من جامعة طنطا، أنه تم تركيب عدد 3 مفارم عملاقة للتخلص من النفايات الخطرة بالمستشفى التعليمى العالمى والمستشفيات الجامعية، وجارى الاتفاق على عدد آخر من المفارم فى إطار ما تتخذه الجامعة من إجراءات لتوفير كافة شروط السلامة المهنية والبيئية والتخلص الآمن من المخلفات الطبية والنفايات الخطرة بعد ما كانت تشكله عمليات التخلص التقليدية من مشاكل بيئية فى الفترة السابقة.

وأعرب الدكتور عبد الحكيم عبد الخالق، رئيس الجامعة، عن استعداد جامعة طنطا الكامل للتعاون مع كافة الجهات الخاصة والحكومية ذات العلاقة للتخلص من نفاياتها تفعيلاً لدور الجامعة فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة.