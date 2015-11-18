"تعليم أسيوط" تنهى أزمة مدرسة باحثة البادية وروضة خديجة بنت خويلد

أنهى عبد الفتاح أبو شامة وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط أزمة مدرسة باحثة البادية وروضة خديجة بنت خويلد وذلك بالجمع بين مدرسة خديجة يوسف الإبتدائية والروضة والعمل فترة واحدة صباحية للإثنين معا وأن يتم تقسيم العمل بمدرسة عمر بن الخطاب وباحثة البادية على فترتين بالتبادل فيما بينهما.

جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده بأولياء أمور روضة مدرسة خديجة يوسف الإبتدائية بمقر المدرسة مؤكدا على أن مصلحة الطالب أهم أولويات الوزارة وذلك للإرتقاء بالمستوى التعليمي والذهني للطلاب .

وأوضح أبو شامة بأنه تم الإتفاق على أن تعمل المدرسة والروضة فى آن واحد فى الفترة الصباحية

>ومن جانب آخر ذكر وكيل الوزارة أنه تم التنسيق بالتراضى بين مدرستى باحثة البادية وعمربن الخطاب الإبتدائية العمل على فترتين بأن تعمل المدرسة الأولى النصف الأول من العام الدراسى فترة صباحية ,والمدرسة الثانية مسائية ,والتبادل فيما بينهما فى النصف الثانى ,وذلك لحين الإنتهاء من أعمال المبنى الجديد بنفس المدرسة.

كانت قد سادت حالة من الاستياء بين أولياء إمور طلاب روضة خديجة يوسف وذلك على خلفية قرار المدرسة بجعل الروضة في الفترة المسائية معتبرين انها تنعكس بالسلب عليهم وعلى أبنائهم خاصة من لديهم أبناء في المرحلة الإبتدائية في نفس المدرسة.

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