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وكيل تعليم بنى سويف يطالب أعضاء الاتحادات الطلابية بتبنى مشكلات زملائهم

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وكيل تعليم بنى سويف يطالب أعضاء الاتحادات الطلابية بتبنى مشكلات زملائهم وكيل تعليم بنى سويف يطالب أعضاء الاتحادات الطلابية بتبنى مشكلات زملائهم
طالب نبوى محمد على وكيل وزارة التربية والتعليم ببنى سويف، أعضاء الاتحادات الطلابية بإتقان العمل وتبنى قضايا التعليم ومشاكل زملائهم وتغليب المصلحة العامة حتى تنهض وتعود إلى الصدارة وريادة العالم العربى.

وأشار نبوى خلال حفل ختام مؤتمر إعداد القيادات الطلابية لاتحاد طلاب المديرية، والذى نظمه توجيه التربية الاجتماعية بنادى المعلمين بمدينة بنى سويف، إلى أن ممثلى الاتحاد هم أمل المستقبل والذين سيقودون مصر بحبهم وإخلاصهم لها.

جاء ذلك فى حضور عكاشة الجارحى رئيس مجلس أمناء المحافظة، ومحمد عدنان موجه عام التربية الاجتماعية، حيث أعلنت عزة إبراهيم مسئول الاتحادات الطلابية بالمديرية فى نهاية المؤتمر عن تنصيب أعضاء المكتب التنفيذى للمرحلتين الإعدادية والثانوية.

يمثل المرحلة الإعدادية كل من مصطفى معوض عبيد (منصب الأمين) وعائشة مصطفى فاضل ( الأمين المساعد)، ورضوى حسنى محمود (مقرر اللجنة الدينية) ومها رأفت محمد ( اللجنة الفنية )، ونهاد سمير عبد الحليم (اللجنة العلمية)، ومحمد وجدى عبد المنعم (اللجنة الاجتماعية).

والمرحلة الثانوية: محمد نادى عبود ( الأمين ) وإيمان محمد نور الدين (الأمين المساعد)، وعبد الرحمن محمد سعد (مقرر رياضى)، وشفاء رجب عبد الحميد (فنى) وآية سيد عبد العظيم (اجتماعى)، وعمر علاء محمد (علمى)، وحسن محمد حسن (دينى واجتماعى).

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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مصر 365

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