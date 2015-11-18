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بالصور.. الشرقية توقع بروتوكول تعاون مع الهيئة العربية للتصنيع

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بالصور.. الشرقية توقع بروتوكول تعاون مع الهيئة العربية للتصنيع بالصور.. الشرقية توقع بروتوكول تعاون مع الهيئة العربية للتصنيع
وقع الدكتور رضا عبدالسلام، محافظ الشرقية، اليوم الأربعاء، بروتوكول تعاون بين المحافظة والهيئة العربية للتصنيع.

وأكد المحافظ، أن الهدف من توقيع البروتوكول التعاون فى كافة أعمال التوريدات والمقاولات الأعمال والنقل وتلقى الخدمات والدراسات الاستشارية والأعمال الفنية، مشيراً إلى الدور الكبير للهيئة العربية للتصنيع فى تنمية الصناعة فى .

ووقع البروتوكول ممثلاً عن محافظة الشرقية اللواء يعقوب حسن إمام، السكرتير العام للمحافظة، وعن الهيئة العربية للتصنيع اللواء مهندس محمد زين العابدين حسن، نيابة عن رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع.

وأكد اللواء يعقوب إمام أن هذا تعاون مثمر وبناء بين أجهزة الدولة فى شتى المجالات، بما يحقق الغاية والهدف ولضمان حسن سير العمل.
>اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
>

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مصر 365

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