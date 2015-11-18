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إخلاء منزلين من السكان عقب سقوط صخرة جبلية فوقهما فى أسوان

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إخلاء منزلين من السكان عقب سقوط صخرة جبلية فوقهما فى أسوان إخلاء منزلين من السكان عقب سقوط صخرة جبلية فوقهما فى أسوان
قررت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بمحافظة أسوان، إخلاء منزلين تعرضا لتصدعات وانهيار جزئى بمنطقة خور أبو على بقرية الحج بحرى بمركز إدفو، عقب سقوط كتلة جبلية تقدر بحوالى 100 طن، دون وقوع ضحايا أو إصابات.

وكلف اللواء مصطفى يسرى، محافظ أسوان، بتشكيل لجنة فنية، تضم عددًا من المهندسين المدنيين برئاسة أحمد عبد الوهاب، نائب رئيس مدينة ومركز إدفو، للوقوف على أسباب انهيار الكتلة الصخرية من الجبل الشرقى، والتى قد يرجح أنها سقطت نتيجة اهتزازات أرضية ناتجة من حركة القطارات على قضبان السكة الحديد المجاورة للمنطقة الجبلية.

كما تقدمت اللجنة ببلاغ تتهم فيه أحد المواطنين بالحفر فى المنطقة المتآخمة التى تهدد أرواح المواطنين لتعرضها للانهيار الجبلى فى أى لحظة.

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مصر 365