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أهالى برج العرب يشكون تراكم القمامة وضعف الإنارة.. ورئيس المدينة: جار الحل

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أهالى برج العرب يشكون تراكم القمامة وضعف الإنارة.. ورئيس المدينة: جار الحل أهالى برج العرب يشكون تراكم القمامة وضعف الإنارة.. ورئيس المدينة: جار الحل
تقدم أهالى مدينة برج العرب بالعديد من الشكاوى حول تراكم القمامة بشارع الخلفاء الراشدين بنطاق برج العرب القديم.

من جانبه أكد اللواء أحمد متولى، رئيس مدينة برج العرب، أنه توجه على الفوربرفقة معاون رئيس المركز للخدمات لدراسة شكوى المواطنين على الطبيعه، وتبين وجود تراكم للقمامة بمكان آخر بنفس الشارع، وعلى الفور تم استدعاء سيارة المركز واللودر لرفعها.

ووجه رئيس المدينة بضرورة متابعة الشوارع الفرعية وحالة النظافة بها ومتابعة رفع القمامة باستمرار حفاظا على صحة المواطنين والشكل الجمالى.

وحول الشكوى المقدمة من بعض المواطنين بنجع الصناقرة بخصوص عدم وجود إضاءة عامة ببعض الشوارع، ووجود أماكن تتراكم بها مياه الأمطار، أكد رئيس مركز ومدينة برج العرب أنه تبين ضعف الإضاءة العامة وعدم وجودها فى أماكن أخرى بالنجع، موجها بضرورة مرور إدارة الكهرباء ودراسة الوضع وسرعة توفير إضاءة عامة بالشوارع، حال وجود خطة، على أن يتم حاليا تدعيم بعض الشوارع بصيانة الكشافات الموجودة.

وبخصوص تجمعات مياه الأمطار، طالب المواطنون بتركيب مواسير أسفل الطريق لنقل مياه الأمطار من الكتلة السكنية إلى الأرض المجاورة وهى غير مأهولة، ووجه رئيس المدينة الإدارة الهندسية والمشروعات والطرق بدراسة الأمر وسرعة العرض عليه لرفعه إلى المسئولين.

من جهة أخرى قامت إدارة الرصد البيئى اليوم بأعمالها اليومية لرفع مخلفات القمامة ومتابعة شركة النظافة "نهضة " وهى إجمالى "13" طنا وسيارات المركز إجمالى "18" طنا.
>اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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مصر 365

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