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خايف من الحساسية فى الشتا.. اعرف أعراضها وعلاجها وازاى تحمى نفسك

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خايف من الحساسية فى الشتا.. اعرف أعراضها وعلاجها وازاى تحمى نفسك خايف من الحساسية فى الشتا.. اعرف أعراضها وعلاجها وازاى تحمى نفسك
فى فصل الشتاء، ترتفع نسبة الإصابة بنزلات البرد والحساسية وقد تكون نتيجة لحبوب اللقاح، ولكن تختلف مسببات وأعراض كل منهما سواء فى الإصابة أو طريقة العلاج .

وكما ذكر موقع The times of india الهندى، فإن من أعراض الإصابة بالحساسية سيلان الأنف والعطس ودموع بالعين وحكة بالأنف والحلق وسعال مستمر، وبالنسبة للأشخاص الذين يعانون من الربو فإنهم معرضون لصعوبة فى التنفس واحتقان بالصدر، وبالنسبة لأعراض البرد تتمثل فى الحمى وأوجاع والآلام بالجسم، وبالنسبة للبرد يتم الشفاء منه خلال أسبوع أما الحساسية تستمر لأسابيع وأشهر وتكون أطول عند التعرض لمسببات الحساسية.

يقول الدكتور Dr Arpit Jain مستشار الطب الباطنى فى معهد Artemis Health، إن المواد الأكثر شيوعا فى فصل الشتاء مسببة للحساسية، الأتربة والحيوانات الأليفة والعطور، مشيرا إلى أن هناك فرقا بين الإصابة بالبرد والحساسية، حيث تكون مدة الإصابة بالبرد 10 أيام، أما بالنسبة للحساسية فقد تستغرق أسابيع وأشهر.

وبالنسبة للعلاجات المتوفرة لحساسية فصل الشتاء، كحساسية الأنف، عن طريق مضادات الحساسية، وللأشخاص الذين يعانون من الحساسية المستمرة أو المتكررة فمن الضرورى استخدامهم بخاخات الأنف التى تحتوى على السيترويد، والأشخاص الذين يعانون من الربو فيتلقون العلاجات من خلال أجهزة الاستنشاق.

كما يوضح التقرير طرقا للوقاية من الحساسية فى فصل الشتاء، كالحفاظ على المنزل خاليا من الغبار والأتربة بقدر الإمكان، تنظيف السجاد وتركه فى الهواء مرة أو مرتين فى الأسبوع، تنظيف الستائر من الأتربة وتجنب الرطوبة الزائدة لأنها تؤدى إلى نمو العفن مع ضرورة تجنب التدخين ومن الضرورى ترك الحيوانات فى الهواء الطلق واستحمامها مرة فى الأسبوع.
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