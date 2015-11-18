فوائد الينسون الصحية أهمها علاج التهاب الحلق

عن فوائد الينسون الصحية

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فوائد الينسون كمسكن للألم

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فوائد الينسون والتهابات الحلق

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الينسون أحد الأعشاب التى يفضلها كثير من الأشخاص كمشروب دافئ لتميزه بمذاق جيد ومحبب لدى الأطفال والكبار خاصة كبار السن، وهناك العديد من الفوائد الصحية التى يتمتع بها الينسون.>وعن الينسون يقول دكتور أحمد الخطيب أخصائى التغذية العلاجية وعلاج السمنة والنحافة، هناك فوائد صحية عديدة لتناول مشروب الينسون الدافئ وأهمها:>يساعد تناول مشروب الينسون الدافئ على تهدئة ألم البطن "المغص" عند الأطفال فى حالة معاناة الطفل من الإصابة بنزلات البرد أو الشعور بالألم المغص، وكذلك يقلل ألم البطن التى تتعرض لها السيدات فترة الدورة الشهرية.>يفيد تناول مشروب الينسون فى علاج التهابات الحلق الناتجة عن الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا وكذلك فى حالة إصابة الشخص بالسعال الشديد والمصاحب لوجود بلغم وتقليل حدة الألم السعال الشديدة.

لذلك ينصح د.أحمد بالاهتمام بتناول مشروب الينسون المفيد لصحة الكبار والأطفال بدلا من المشروبات الغنية بالكافيين التى يتسبب الإفراط فى تناولها فى الإصابة ببعض الأضرار الصحية العديدة.

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