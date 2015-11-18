أفضل ماركات مناديل الأطفال

بشرة الطفل الوليد رقيقة وحسَّاسة، ما يجعل الأمهات في حيرة عن كيفيَّة التعامل معها، خاصة وقت النظافة، فالبعض يعتمدن الماء والصابون الخاص، وأخريات يفضلن المناديل المبللة، خاصة خارج المنزل. وهنا نقدِّم لك أفضل أنواعها.



• مناديل جونسون

من أهم العلامات المعروفة في العناية بالطفل، تحتوي على لوشن (لا دموع بعد اليوم) المرطب للأطفال، إضافة إلى 97% من الماء النقي لتكون لطيفة على بشرة الطفل وصالحة للاستعمال على جميع مناطق الجسم حتى منطقة حول العينين. وتأتي بأحجام عديدة:

24 منديلاً بـ6 ريالات.

59 منديلاً بـ 15 ريالاً.

112منديلاً بـ23 ريالاً.

168 منديلاً بـ29 ريالاً.

224 منديلاً بـ49 ريالاً.



• مناديل سيبا ميد

مناديل من القماش الناعم، تحتوي على نسبة عالية من الزيوت المرطبة لبشرة الطفل، وهي خالية تماماً من العطور، لذلك فهي لا تسبب حساسيَّة لبشرة الطفل. أسعارها كالتالي:

24 منديلاً بـ6 ريالات.

59 منديلاً بـ12 ريالاً.

68 منديلاً بـ15 ريالاً.



• مناديل بيجون

من القماش السميك غير المنسوج، وهي غاية في النعومة على بشرة الطفل، وتحتوي على نسبة ترطيب عالية وخلاصة زهرة الكاموميل، التي تشتهر بخصائص مهدئة للجلد وتمنع تهيجه وتساعد على الاسترخاء. تتوفر بأحجام عديدة:

14 منديل بـ5 ريالات.

50 منديلاً بـ11 ريالاً.

64 منديل بـ15 ريالاً.



• مناديل تشبز

من الماركات الموثوقة لدى كثير من الأمهات. مقاس المنديل أكبر حجماً من الماركات الأخرى، وتحتوي على خلاصة الصبار وزهرة الكاموميل، وهي خالية تماماً من الكحول، ما يجعلها آمنة على بشرة الطفل. أسعارها وأحجامها كالتالي:

20 منديل بـ5 ريالات.

40 منديلاً بـ10 ريالات.

80 منديلاً بـ18 ريالاً.

120 منديلاً بـ25 ريالاً.

• مناديل هجيز

من العلامات التي حازت ثقة كثيرين في وقت قصير، مناديل عالية الترطيب ومصنوعة من القطن الخالص 100%، لذلك فهي ناعمة على جسم الطفل ولا تسبب أي حساسيَّة.

16 منديلاً بـ5 ريالات.

64 منديلاً بـ14 ريالاً.

72 منديلاً بـ25 ريالاً.

• مناديل دالين

نوعيَّة صحيَّة ملائمة لبشرة الطفل الحديث الولادة، لأنَّها مصنوعة من القطن الطبيعي المنتج عضوياً، غير معطرة، قويَّة ولا تتمزق بسهولة.

15 منديلاً بـ5 ريالات.

54 منديلاً بـ11 ريالاً.

88 منديلاً بـ23 ريالاً.

• مناديل بامبي، نوعيَّة جيَّدة جداً، صممت خصيصاً لتلائم نعومة بشرة الطفل وتحتوي على خلاصة الصبار وفيتامين «أي». تتوفر بعبوات مختلفة الأحجام.

16 منديلاً بـ12 ريالاً.

64 منديلاً بـ29 ريالاً.

256 منديلاً بـ31 ريالاً.



وتأتي معظم تلك الأنواع أما بمغلفات أو علب بلاستيكيَّة بأحجام عديدة، وننبه إلى أنَّ الأسعار تختلف بفروق بسيطة باختلاف أماكن البيع.

وأخيراً ننصح الأم باستخدام الماء الجاري لنظافة طفلها والاعتماد على المناديل المرطبة خارج المنزل وفي و قت الحاجة.