كيف تقنعين طفلك بتنظيف أسنانه؟

تعليم الطفل على تفريش اسنانه هو جزء من تعليمه العناية بجسده، والأطفال الصغار يطبقون كل ما هو مسل أكثر من صحي وضروري، لذا يجب أن تكون عملية تفريش الأسنان تحت خانة التسلية كي يعتادها الطفل. من الضروري جداً أن يتعلم الطفل أيضا أن عملية تفريش الأسنان هو جزء من نظامه اليومي والذي ليس هنالك غنى عنه، فالاستمرارية هي التي ستؤدي الى التعويد ومع التدريج تصبح عملية تفريش الأسنان جزء لا يتجزأ من نظام الطفل اليومي. حاولي ربطه مع وجبات الطعام فمثلا ًبعد تناول وجبة الفطور وقبل الذهاب الى المدرسة، وكذلك بعد تناول وجبة الغداء ثم قبل الذهاب الى النوم.

ولكن في البداية ولتشجيع طفلك على القيام بهذه العملية، اليك بعض الأفكار المسلية:

- لعبة التقليد: اذهبي مع طفلك الى الحمام وابدئي بتفريش اسنانك بطريقة استعراضية فيبدأ الطفل بتقليدك واثناء تفريش الاسنان تحدثي معه بأسلوب مختصر عن كيفية التفريش السليم كأن تغني الخطوات كالصف الاعلى اولا ثم الصف الأسفل، اليمين ثم اليسار، الغرغرة، كلها عن طرق اللعب.

- اجعلي من فرشاة الأسنان لعبة وذلك بتشجيع الطفل على تفريش أسنان دبه المفضل مثلاً.

- تبادلي الأدوار مع طفلك واجعليه يفرش لك اسنانك وانت تفرشين له أسنانه.

- هنالك أنواع من فرش الأسنان ذات النغمات الموسيقية، أو التي تظهر ضوء ملونا وهي متوفرة في الأسواق.

- ليكن لديك دائماً أكثر من فرشاة لطفلك بألوان وأشكال مختلفة لتمنحيه الاختيار. وليس بالضرورة أن تكون له فرشاة واحدة كالكبار، فالأطفال الصغار يملون بسرعة.

- من المهم جداً أن يستمر الطفل بتفريش أسنانه لمدة دقيقتين، لذا حاولي ان لا تضغطي على طفلك بالإسراع واحرصي على الاستمرار بتسليته. بإمكانك الاستعانة بالمنبه وتوقيته ليرن بعد مرور الدقيقتين، أو توقيت هاتفك برنة طريفة أو أغنية يحبها طفلك.