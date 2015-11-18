محافظ سوهاج يدعو العاملين بالخارج لقضاء الأجازات والأعياد في شرم الشيخ

وجه محافظ سوهاج، الدكتور أيمن عبد المنعم، دعوة لابناء سوهاج العاملين بالخارج لقضاء أجازة نصف العام وأعياد رأس السنة الميلادية بمدينتي الغردقة وشرم الشيخ، وذلك في إطار تشجيع السياحة في مصر تحت شعار “دعوة للسياحة في حب مصر”، وذلك إيمانًا بدور ابناء سوهاج من رجال الأعمال والمستثمرين وجميع العاملين بالخارج وشباب سوهاج.

وأوضح المحافظ، أن إدارة العلاقات العامة بالديوان العام سوف تقوم بالتنسيق مع روابط ابناء سوهاج في الدول العربية والخارج لتحديد المواعيد المناسبة لزيارة مدينتي شرم الشيخ والغردقة، كما يشارك قصر ثقافة سوهاج من خلال فرق الفنون الشعبية وكبار الأدباء بفقرات فنية وأمسيات ثقافية وأنشطة رياضية تحت شعار “ليالي سوهاج”، إلى جانب إقامة لقاءات وندوات مع ابناء سوهاج بالخارج والشباب السوهاجي لبحث مشاركتهم في تحقيق التنمية على أرض محافظة سوهاج.

وأضاف أن هذه المبادرة تأتي من وازع الإنتماء الوطني والغيرة الوطنية على السياحة المصرية العريقة التي تثبت كل يوم أصالة الشعب المصري في الوقوف يدا واحدة ضد الأرهاب والمؤامرات المستمرة لزعزعة استقرار الوطن.