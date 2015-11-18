ضبط صيدلي لترويجه أقراص مخدرة بسوهاج‎

ألقت الأجهزة الأمنية في سوهاج القبض على مدير صيدلية، لقيامه ببيع الأقراص المنشطة المدرجة ضمن جدول المخدرات.

وكشف إخطار تلقاه مساعد وزير الداخلية، اللواء أحمد أبو الفتوح مدير أمن سوهاج، أن التحريات السرية لضباط قسم مكافحة جرائم المخدرات بالمديرية مفادها قيام صيدلية بشارع الشيخ طه، مركز أخميم بالإتجار وترويج الأقراص المخدرة المخدرة وعقب تقنيين الإجراءات، جرى استهداف الصيدلية سالفة الذكر بالاشتراك مع مفتشي صيادلة سوهاج.

وتم ضبط القائم على البيع 31 عاما حاصل على دبلوم والتحفظ على 200 قرص تامول و100 قرص ترامادول ومبلغ مالي قدره 500 جنية ومقص حديدي وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والمقص الحديدي لتجزئة الأقراص المخدرة والمبلغ المالي من متحصلات البيع.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 5141 إداري مركز أخميم لسنة 2015.