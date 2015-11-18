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تأجيل محاكمة 28 متهمًا في أحداث عنف مركز العدوة شمال المنيا لفبراير المقبل

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تأجيل محاكمة 28 متهمًا في أحداث عنف مركز العدوة شمال المنيا لفبراير المقبل تأجيل محاكمة 28 متهمًا في أحداث عنف مركز العدوة شمال المنيا لفبراير المقبل

محكمة – ارشيفية

قررت محكمة «جنايات المنيا»، برئاسة المستشار عمر سويدان،  تأجيل محاكمة 28 متهمًا، لتورطهم في اقتحام وحرق وتخريب منشأت حكومية، بمركز العدوة، عقب فض إعتصامي رابعة والنهضة، إلى الأسبوع الثالث من دور فبراير المقبل، لسماع أقوال شهود الإثبات والنفي.

وفي سياق آخر قرر المستشار محمد عصمت، رئيس محكمة إستناف بني سويف، ضم قضيتي شغب إخوان العدوة، وتضم الأولي 533 متهمًا تعاد محاكمتهم من جديد، وحدد لها جلسة 4 يناير المقبل، والثانية 122 متهمًا بينهم محمد بديع المرشد العام للإخوان، وتجري إعادة إجراءات محاكمتهم، والمحدد لها جلسة 25 نوفمبر الجاري في قضية واحدة.

وتقرر نقل جلسات المحاكمة إلي معهد أمناء الشرطة بالقاهرة، وتحددت جلسة 25 نوفمبر الجاري موعد لإستئناف المحاكمة.

يذكر أن محكمة النقض، رفضت حكم جنايات المنيا، بإعدام 183 متهمًا، بينهم 37 حضوريًا، والباقون غيابيًا، وتضمن الحكم براءة 498 متهمين أخرين في يونيو 2014، وقررت إعادة جلسات المحاكمة في دائرة أخري.

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