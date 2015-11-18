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المنتخب: أحمد الشناوي الحارس الأول

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المنتخب: أحمد الشناوي الحارس الأول المنتخب: أحمد الشناوي الحارس الأول

بات أحمد الشناوي حارس مرمى الزمالك هو الحارس الأساسي لمنتخب في حسابات مديره الفني هيكتور كوبر.

وقال أحمد ناجي مدرب حراس مرمى :"الشناوي شارك في آخر 5 مباريات للمنتخب، وبالتالي فهو الحارس الأساسي".

وأضاف "شريف إكرامي حارس مميز للغاية، ولديه خبرات عريضة يستفيد المنتخب منها، وأتمنى أن تكون منافسة شديدة بينه وبين الشناوي".

وأشار عبر قناة صدى البلد "لقد تناوب إكرامي والشناوي على حراسة مرمى المنتخب آخر 36 مباراة، وتفوق الشناوي في اللقاءات الأخيرة".

وشارك الشناوي في مباراتي تشاد بتصفيات كأس العالم 2018، حيث خسر المنتخب ذهابًا 0-1، وفاز إيابًا 4-0 مساء الثلاثاء بملعب برج العرب.

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