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حاكم الشارقة يطلع على إمكانات بنك البذور

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حاكم الشارقة يطلع على إمكانات بنك البذور حاكم الشارقة يطلع على إمكانات بنك البذور

زار صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة قبل ظهر أمس بنك بذور ومعشبة الشارقة الواقع ضمن مبنى أكاديمية الشارقة للبحوث.

واطلع صاحب السمو حاكم الشارقة من القائمين على البنك على ما احتواه من تجهيزات ومعدات حديثة لحفظ التراث البيئي للبذور والأعشاب، حيث تعد المعشبة مكاناً مجهزاً لحفظ العينات النباتية المختلفة من أوراق وأزهار وفروع، يتم فيها تجفيف أجزاء ممثلة للنبات يمكن للباحثين التعرف على النبتة من خلالها، إضافة إلى توثيق المحتوى النباتي للبيئة الإماراتية لاستخدامها في أي أبحاث مستقبلية.

كما ويتم فيها تجميع العينات النباتية من البيئات الطبيعية ويتم تجفيفها ثم لصقها على أوراق مصممة خصيصا لذلك، مع وضع البيانات المختلفة للعينة كاسمها العلمي والمحلي وأماكن انتشارها ووجودها وتكاثرها وبيئتها، بعد ذلك يتم حفظها في دواليب وخزانات مجهزه خصيصاً لذلك. وأوضح المشرفون على بنك بذور ومعشبة الشارقة أنه ومنذ العام 2012 إلى يومنا هذا تم تجميع 5000 عينة نباتية، تم تصنيف نحو 3000 عينة منها بشكل تام، وتمثل ما يقارب 415 نوعاً نباتياً من مختلف البيئات في الإمارات. ويهدف إنشاء بنك بذور ومعشبة الشارقة إلى حفظ الأصول الوراثية للأنواع النباتية البرية من خلال الجينات الوراثية في البذور.

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