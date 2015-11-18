حمد الشرقي: أعضاء «الوطني» صوت المواطنين

استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة بحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة أعضاء المجلس الوطني الاتحادي عن الإمارة وهم محمد أحمد اليماحي وأحمد مبارك الحمودي وفيصل الذباحي وعلياء الجاسم.

وبارك سموه انضمام الأعضاء الأربعة إلى المجلس الوطني منوها بأهمية حضورهم ومسؤولياتهم في أن يكونوا صوت المواطنين في المجلس واضعين نصب أعينهم احتياجاتهم العملية المجتمعية وتطويرها من خلال الاقتراحات البناءة والواقعية.

من جهتهم شكر أعضاء المجلس سموه على هذا الاستقبال وعلى توجيهاته التي زودهم بها والتي ستكون دليل عمل لهم خلال المرحلة المقبلة. كما استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة في قصر سموه في الرميلة أمس معالي أحمد محمد الجروان رئيس البرلمان العربي والوفد المرافق له.وأكد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي الدور الفاعل الذي يقوم به البرلمان العربي في الإسهام والمشاركة في معالجة القضايا التي تهم الأمة العربية.

من جهته شكر معالي الجروان صاحب السمو حاكم الفجيرة على حفاوة الاستقبال مؤكدا الدور الهام الذي تقوم به دولة الإمارات قيادة وشعبا والمواقف المشرفة في مواجهة التحديات التي تمر بها الأمة العربية.

ضم الوفد المرافق للجروان كلا من سامية حسن سيد أحمد نائب أول للبرلمان العربي والدكتور نور الدين السد نائب ثان ومحمد الجبري نائب ثالث والمستشار عبدالرحمن لبداك نائب رابع والأعضاء سالم بن هويدن ومصبح بالعجيد الكتبي والدكتورة شيخة العري. حضر اللقاءين اللذين عقدا في قصر سمو الحاكم في الرميلة الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي ومحمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري.

حاكم الفجيرة يشيد بإسهامات «سلطان بن خليفة للثلاسيميا»

وجه صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الفجيرة، رسالة شكر وتقدير إلى سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وإلى رئيس وأعضاء مجلس الأمناء، والأمين العام لجائزة سلطان بن خليفة العالمية للثلاسيميا، بمناسبة اختياره شخصية العام في الدورة الثانية للجائزة 2015، مثنياً سموه على الرؤى وتوجهات الجائزة في تشجيع البحث العلمي ودعم الجهات الوطنية والدولية أفراداً ومؤسسات خدمة لمشاريع إنسانية نبيلة تستهدف حياة أفضل لمرضى الثلاسيميا.

وأشاد صاحب السمو حاكم الفجيرة بإسهامات الجائزة في تعزيز الوعي تجاه مرض الثلاسيميا ودورها في تحسين ظروف المرضى الحاليين ودعم البحوث الطبية الخاصة بهذا المرض، الأمر الذي لاقى جهوداً حكومية وخاصة في مكافحة «الثلاسيميا» وترك آثاره الإيجابية في حياة المرضى وذويهم وفي التخفيف من معاناة المرض وتخفيض نسبة الإصابة به بعد تنظيم البرامج التوعوية المتصلة للمجتمع.

وأبدى صاحب السمو حاكم الفجيرة دعمه الكامل لجائزة «سلطان بن خليفة العالمية للثلاسيميا» وإنجاح عملها، داعياً إلى تعزيز ثقافة التكافل في مجتمع الإمارات ومساهمة الجميع في خدمة رسائل المشاريع الخيرية والإنسانية بما يدعم جهودها وتطورها ومواصلة عطائها، مشيراً إلى أن حضور الجائزة النوعي في نسيج المجتمع الإماراتي وإنجازاتها ومشاريعها في تقديم الدعم لمرضى الثلاسيميا هو جزء من ثقافة إماراتية عرف عن أصحابها من ذوي الأيادي البيضاء التزامهم بالمسؤولية الإنسانية تجاه المحتاجين.