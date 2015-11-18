محمد بن راشد يشهد أفراح الفلاسي

حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مساء أمس يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وسمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي حفل الاستقبال الذي أقامه سعيد أحمد بطي بن درويش الفلاسي لمناسبة زفاف نجله أحمد إلى كريمة محمد علي راشد العبار الفلاسي. وحضر الحفل، الذي أقيم في قاعة الشيخ سعيد في مركز دبي التجاري العالمي، عدد من الشيوخ والوزراء وأعيان البلاد وأقارب العروسين.