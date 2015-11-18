قومي الفلاحين : على البرلمان القادم وضع مشاكل المزارعين على رأس أولوياته

دعا الدكتور محمد عبد الرحمن رئيس المجلس القومي للفلاحين والمنتجين الزراعين ، أعضاء مجلس النواب الجديد بوضع مشاكل الفلاحين والمزارعين على رأس أولوياتهم ، وسن التشريعات التي تساهم في رفع المعاناة عن كاهل الفلاحين البسطاء.

وطالب رئيس قومي الفلاحين في تصريحات صحفية اليوم ، نواب البرلمان بالعمل لصالح البلاد والعمل على سن قوانين تساعد في جذب مزيد من الاستثمارات وجذب رؤوس أموال أجنبية، حيث أن الوضع الاقتصادي الحالي للبلاد يحتاج لرجال مخلصين أوفياء.

و دعا”عبد الرحمن”، الجميع للوقوف خلف قواتنا المسلحة والقيادة السياسية، مشددًا على أن الإرهاب يتحدى العالم كله، ويتعين علينا جميعا التصدي للإرهاب بصورة مشتركة والوقوف يد واحدة لمواجهة الإرهابيين.