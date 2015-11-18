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عمرو وردة لـ في الجول: لن أفرط في الفرصة التي منحها لي كوبر

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عمرو وردة لـ في الجول: لن أفرط في الفرصة التي منحها لي كوبر عمرو وردة لـ في الجول: لن أفرط في الفرصة التي منحها لي كوبر

أعرب صانع ألعاب منتخب عمرو وردة عن سعادته بتأهل الوطني لمرحلة المجموعات من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم في روسيا 2018.

وكان رجال المدرب هيكتور كوبر قد تخطوا عقبة تشاد بالفوز على ملعب برج العرب بأربعة أهداف مقابل لاشيء.

وكانت مباراة الذهاب والتي أقيمت على الأراضي التشادية قد انتهت بفوز أصحاب الأرض بهدف نظيف.

وفي تصريحات خاصة لـFilGoal.com قال وردة "أود في البداية أن أبارك للجمهور المصري الكبير الذي حضر المباراة، كنا سعداء للغاية لوجود هذا الكم الكبير بعد غياب عن الملاعب".

اللاعب المحترف في صفوف فريق بانيتوليكوس اليوناني واصل تصريحاته "سعيد بثقة الجهاز الفني للدفع بي مرة أخرى، أنا أجتهد في التدريبات وأقدم كل ما لدي، وسأتمسك بهذه الفرصة ولن أفرط فيها".

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