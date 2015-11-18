لطيفة من مطار القاهرة: "أُحضر مفاجأة كبيرة لدعم السياحة بشرم الشيخ"

أعربت الفنانة التونسية لطيفة عن أمنيتها فى إقامة مهرجان ضخم بمدينة شرم الشيخ يضم كافة الفنانين العرب، وأيضًا الأجانب، ولاسيما الذين تضررت بلادهم من عمليات الإرهاب، وذلك فى إطار دعم تنشيط السياحة فى هذا المنتجع السياحى.

وقالت لطيفة فى تصريحات صحفية من مطار القاهرة، قبل توجهها إلى دبى على الخطوط الإماراتية صباح اليوم، الأربعاء، إنها بصدد تحضير مفاجأة كبيرة لجمهورها فى إطار دعمها لتنشيط السياحة فى شرم الشيخ، وسوف تعلن عنها فى الوقت المناسب حيث لديها أفكار كثيرة خاصة بهذا الشأن.

وأعربت عن أسفها بعدم توجهها حتى الآن لشرم الشيخ، وذلك لارتباطها بأعمال خارج البلاد، مضيفة أن عائلتها طلبت منها قضاء إجازة رأس السنة بمدينة شرم الشيخ كما هو معهود منهم كل عام حيث إنها تقيم بالقاهرة منذ 25 عامًا.

وأوضحت الفنانة لطيفة أنها انتهت من تصوير أغنيتها الجديدة التى تحمل اسم "مكتوب لى" فى العاصمة اللبنانية بيروت تحت إشراف المخرج وليد نصيف، والأغنية كانت ضمن ألبومها الأخير "أحلى حاجة فيا".

وكانت الفنانة التونسية قد أشارت فى وقت سابق إلى أنها تبرعت بعائد ألبومها الأخير "أحلى حاجة فيا" لصالح صندوق "تحيا مصر".

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