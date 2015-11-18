وزارة الكهرباء تتيح للمواطن الحصول على 10 لمبات LED بدلا من 4 فقط

أعلن مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أنه يمكن للمواطن الحصول على 10 لمبات ليد شديدة التوفير للكهرباء ، بدلا من 4 لمبات فقط من شركات الكهرباء نفسها أو من البديل وهو منافذ وزارة التموين

و أكد أن الوزارة كانت قد طرحت 13 مليون لمبة ليد للمواطنين في إطار ترشيد وتحسن كفاءة الطاقة، وتم مؤخرا عمل بروتوكول مع وزارة التموين يسمح للمواطنين بالحصول على هذه اللمبات من خلال النقاط التي يوفرونها في استهلاك الخبز المدعم أو بدلا من السلع الأخرى المدعمة المتاحة من منافذ التموين نقدا وبالتقسيط بدون فوائد، وهو ما سيعمل على زيادة وتيرة توزيع المخزون المتاح من هذه اللمبات.

ولفت إلى أن لمبات الليد أكثر كفاءة من اللمبات الموفرة وأقل استهلاكا للطاقة، وتعمل على خفض قيمة فاتورة الاستهلاك، وبالتالي تقليل الأحمال على الشبكة، وهي متوفرة بقدرات 4 و 6 و 9 وات ومتاحة للمواطنين بسعر التكلفة الذي يتراوح بين 20-25 جنيها، وبالتقسيط على فاتورة الكهرباء الشهرية على قرابة 20 شهرا، بتكلفة استثمارية تبلغ حوالى 200 مليون جنيه.

وأوضح أن المستهدف من تركيب لمبات الليد شديدة التوفير للكهرباء هو توفير حوالى 250 ميجاوات من الحمل المستهدف، وتحقيق وفر فى استهلاك الطاقة الكهربائية سنويا فى حدود 1000 مليون ك.و.س، في إطار جهود وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لنشر ثقافة الترشيد وتحسين كفاءة الطاقة.

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