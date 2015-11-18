قطر تروج لمصر سياحيا.. اشترِ منتجات مصرية واحصل على تذكرة مجانية للقاهرة

بعيدا عن الخلافات السياسية بين مصر وقطر، أطلقت شركة السياحة القطرية FAL Travelmart حملة لتنشيط السياحة والمنتجات المصرية، بأحد المجمعات التجارية، من خلال طرح 10 تذاكر طيران مجانية لزيارة القاهرة، عند شراء أى من المنتجات المصرية بقيمة 25 ريالا قطريا.

الحملة التى تم إطلاقها كانت بعنوان "احصلوا على الأفضل من مصر"، حيث يقدم أحد المجمعات التجارية تجربة تسوق مصرية أصيلة تجد كل ما هو مصرى حقيقى، خلال الفترة من 18 نوفمبر إلى 5 ديسمبر 2015، الحملة شملت صورًا للأهرامات والمقاصد السياحية المصرية، ودعوة القطريين لزيارة مصر وكذلك المصريين المقيمين والعاملين بدولة قطر.

>



>