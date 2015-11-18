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دفاع حمدى الفخرانى: سنطلب من المحكمة تأجيل القضية للأسبوع المقبل

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دفاع حمدى الفخرانى: سنطلب من المحكمة تأجيل القضية للأسبوع المقبل دفاع حمدى الفخرانى: سنطلب من المحكمة تأجيل القضية للأسبوع المقبل
قال طارق العوضى المحامى وأحد أعضاء هيئة الدفاع عن حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب الأسبق والمتهم بـ"الابتزاز واستغلال النفوذ" فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن هيئة الدفاع قررت أن تطلب من هيئة المحكمة تأجيل نظر القضية للأسبوع القادم لتجهيز الطلبات والإعداد للمرافعة.

كانت مباحث الأموال العامة، ألقت القبض على "الفخرانى"، رئيس جمعية مكافحة الفساد، فى فيلا بمنطقة الشيخ زايد بأكتوبر، بتهمة تقاضى مليون جنيه من أصل 5 ملايين جنيه متفق عليها، من صاموئيل زكى، صاحب شركة النيل لحلج الأقطان، مقابل التنازل عن الدعوى التى تطالب باسترداد الدولة، للأرض الخاصة بالشركة.

وصول حمدى الفخرانى المحكمة لحضور محاكمته لاتهامه بالابتزاز واستغلال النفوذ

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