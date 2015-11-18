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لافروف: سنستخدم جميع الوسائل المتاحة للدفاع عن دولتنا بعد إسقاط الطائرة

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لافروف: سنستخدم جميع الوسائل المتاحة للدفاع عن دولتنا بعد إسقاط الطائرة لافروف: سنستخدم جميع الوسائل المتاحة للدفاع عن دولتنا بعد إسقاط الطائرة
قال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، إنه لا يوجد اتفاق بين القوى الدولية على مصير الأسد فى العملية السياسية بسوريا، لافتًا إلى أن جميع المشاركين فى اجتماع فيينا أيدوا مبادرتنا الخاصة بوضع قائمة للمنظمات الإرهابية فى سوريا.

وأضاف وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، خلال مؤتمر صحفى اليوم، أنهم سيستخدمون جميع الوسائل المتاحة للدفاع عن دولتهم بعد إسقاط الطائرة الروسية، قائلا: "طلبنا من جميع دول العالم المساعدة فى ملاحقة ومعاقبة المسئولين عن إسقاط الطائرة الروسية".
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