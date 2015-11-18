هاني رمزي لبرنامج «الليل وآخره»: “نحن نمر بحرب دولية وربنا يكون في عون السيسي شايل حمل ثقيل‎”

كتبت – إنجي لطفي

أكد الفنان هاني رمزي في مداخلة هاتفية لـ غدير حسان في برنامج “الليل واخره” على “الراديو 9090″ على اشتياقه الشديد للعودة للمسرح، وإنه يحاول أن يصل لورق جيد حتى يستطيع أن يقدم مسرح العام القادم كما يتمنى.

و عن شرم الشيخ قالاً “إننا نمر بحرب دولية والارهاب يحاوطنا من كل اتجاه، ويجب علينا التكاتف من أجل نجاح الدولة، و وقوفها على قدمها، وإننا شعب عظيم مذكور في كل الأديان السماوية، وإننا طردنا التتار في السابق، وفي وقت الشدي نتكاتف ونكون يد واحدة، وأشاد بمجهودات الرئيس عبد الفتاح السيسي و قال (ربنا يكون في عونه شايل حمل ثقيل)”.

آما عن دور الفنان في تخطي هذه الأزمة أكد إنه بعمل الفنان يستطيع أن يرفع من الروح المعنوية للمواطنين، ولو كوميديان يرسم البسمة على وجوههم.

و عبر عن حبه الشديد لمصر و قال “إن كل الناس من مختلف الدول نفسهم يزورو مصر، وأوجه رسالة للناس وهي “لا للاستسلام لمحاولات الاحباط من خلال الحرب الالكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي”.

.وأضاف “كل واحد بامكانياته يستطيع و لو بكلمة حلوة أن يثبت حبه لبده و يحافظ عليها”.

و بسؤاله عن أعماله القادمة : قال “إنه يُحضر لبرنامج كوميدي جديد سيعرض برمضان القادم”.

وعن الدراما أكد إنه يُحضر لمسلسل كوميدي بوليسي جديد سيعرض بعد رمضان مكون من 60 حلقة تأليف أشرف سالم، وإنتاج مصر عربي بالتعاون مع مدينة الانتاج الإعلامي، و أكد إنهم لم ينتهو من الترشيحات حتى الآن.