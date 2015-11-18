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شرطة التموين تضبط 2 طن لحوم فاسدة و14 طن أسمدة زراعية مجهولة المصدر

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شرطة التموين تضبط 2 طن لحوم فاسدة و14 طن أسمدة زراعية مجهولة المصدر شرطة التموين تضبط 2 طن لحوم فاسدة و14 طن أسمدة زراعية مجهولة المصدر
تمكنت الإدارة العامة لشرطة والتجارة من ضبط 9 قضايا مواد بترولية ضبط خلالها (2411540) لتر بنزين وسولار و14 قضية أسطوانات بوتاجاز ضبط خلالها 136 أسطوانة و4 قضايا دقيق مدعم وأقماح بمضبوطات بلغت ( 52,650 طن) و64 قضية مخالفات مخابز و22 قضية فى مجال الاتجار غير المشروع بالسلع التموينية المدعمة و38 قضية غش غذائى وغير غذائى.

كما تم ضبط 386 قضية فى مجال (المحلات العامة، الشهادات الصحية، عدم الإعلان عن الأسعار، بيع بأزيد من السعر، باعة جائلين) و41 قضية فى مجال اللحوم والطيور بمضبوطات بلغت (2,380 طن) وقضيتين فى مجال الأسماك الفاسدة بمضبوطات (12 طن) و3 قضايا فى مجال الاتجار غير المشروع فى الأسمدة والأعلاف المدعمة بمضبوطات بلغت (14,500 طن أسمدة ومبيدات وأعلاف، 262 مبيدات زراعية) و16 قضية فى مجال السجائر بيع بأزيد من السعر بمضبوطات (6200 عبوة) و14 قضية فى مجال السلع مجهولة المصدر.

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مصر 365

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