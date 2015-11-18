إحالة عامل متهم بهتك عرض طالبة داخل كوافير بالمعادى لـ"الجنايات"

أمر المستشار هشام حمدى المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة الكلية، بإحالة أوراق القضية المتهم فيها عامل بهتك عرض طالبة فى المرحلة الثانوية داخل كوافير بالمعادى، إلى الجنايات تمهيدا لمحاكمته .

كان قسم شرطة المعادى تلقى بلاغًا من "ه.ط" 17 عامًا، طالبة فى الصف الثالث الثانوى، بإحدى مدارس اللغات تفيد تعرضها لهتك عرض من "و.م" عامل بكوافير.

وأكدت المجنى عليها فى أقوالها، إن المتهم تعمد ملامسة موطن من جسدها، وخدش حيائها كأنثى، وبينما أنكر المتهم تمامًا صلته بالواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم القبض على المتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة، أصدرت قرارًا بحبسه على ذمة التحقيقات، عقب إنكاره ارتكاب الواقعة .

ومن جانبه استمع محمد طارق مدير النيابة إلى أقوال عدد من العاملين بالكوافير محل الواقعة، أكدوا جميعا بأن هذا العامل يعمل منذ يوم فقط، وأنهم لا يرون شيئا، ولا يعلمون أى حاجة عن سيره وسلوكه.

وقرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح المعادى، تجديد حبس عامل بكوافير، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بهتك عرض طالبة داخل كوافير شهير بالمنطقة .