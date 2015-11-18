وصول الفنانة رانيا يوسف محكمة الأسرة بعابدين لحضور دعوى نفقة ضد طليقها

وصلت منذ قليل، الفنانة رانيا يوسف، إلى محكمة الأسرة، المنعقدة بمحكمة عابدين، اليوم الأربعاء، لحضور جلستها فى دعوى نفقة الصغير التى أقامتها ضد طليقها المنتج السينمائى محمد مختار.

وحضرت الفنانة رانيا يوسف المحكمة برفقة محاميها وأقاربها لنظر دعوى النفقة الخاصة بصغارها والمنتج محمد مختار طليقها.

كانت رانيا سعيد محمد وشهرتها "رانيا يوسف" ممثلة، أقامت دعوى قضائية حملت رقم 10 لسنة 2015 ضد طليقها محمد مختار حمزة، المنتج السينمائى تطالبه بنفقة ابنتيها.

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