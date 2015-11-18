أخبار عاجلة

مساء dmc - د.محمد معيط " الدفع الالكتروني يسهل كشف تجاوز الميزانيات " -
مساء dmc - عاكف المغربي " نحاول مساعدة الدولة في هدفها بتعميم منظومة المدفوعات الالكترونية" -
مساء dmc - المهندس رضا علي " الايتام مثل أي أحد ويجب أن يتعاملوا بطريقة كريمة " -
مساء dmc - د.محمد معيط " الدولة المصرية تحاول تخفيض المدة المطلوبة للسداد " -
مساء dmc - رضا " لم أتخل عن حلمي بأن أكون مهندس وعملي بدار الايتام هدفه تغيير نظرة المجتمع للايتام" -
فرانكفورت يتعادل مع بريمن بهدفين لمثلهما في البوندسليجا -
فياريال يفوز علي بيلباو بثلاثية في الليجا -
في عيد مولده الـ34.. «ريبيري» جوهرة فرنسا التي هزمت الشلل -
مساء dmc - المهندس رضا علي " عشت حياة كريمة في دار ايتام وتمت معاملتي بشكل ممتاز " -
مساء dmc - المهندس رضا علي " تربيت في دار أيتام وأصبحت مهندس وأحاول حالياً مساعدة الايتام" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

حملات لملاحقة أطفال الشوارع أسفل الكبارى بعد سقوط "توربينى السيدة زينب"

Google+ Print
حملات لملاحقة أطفال الشوارع أسفل الكبارى بعد سقوط "توربينى السيدة زينب" حملات لملاحقة أطفال الشوارع أسفل الكبارى بعد سقوط "توربينى السيدة زينب"
وجهت الإدارة العامة لمباحث الأحداث بوزارة الداخلية عدة حملات أمنية استهدفت أسفل الكبارى، لملاحقة أطفال الشوارع، والعناصر التى تستخدم هؤلاء الأطفال فى التسول ويتعدون عليهم جنسياً، بعد واقعة ضبط توربينى السيدة زينب، لاغتصابه الأطفال أسفل كوبرى أبو الريش.

وكانت الإدارة العامة لمباحث الأحداث بوزارة الداخلية، نجحت فى ضبط "توربينى" جديد يغتصب الأطفال، ويقيم حفلات جنس جماعى أسفل كوبرى "أبو الريش" بالقاهرة.

وكانت وردت معلومات للواء محمود فاروق، مساعد وزير الداخلية مدير مباحث الأحداث، تفيد بوجود بلطجى يغتصب الأطفال، وتشكل فريق بحث أشرف عليه اللواء محمد الشامى، مدير إدارة مكافحة جرائم الأحداث، والعميد أحمد سمير، رئيس قسم الاتجار بالبشر، وتوصلت التحريات إلى أن المتهم يدعى "كريم.و" يجبر الأطفال على التسول وبيع المناديل فى الشوارع، ثم يغتصبهم ليلاً.

وتوجهت حملة أمنية بقيادة العميد عصام رمزى، والمقدم عطية نجم الدين بمباحث الأحداث إلى مكان وجود المتهم، وضُبِطَ وبرفقته 9 أطفال، وتبين أن المتهم يقيم حفلات الجنس الجماعى، ويغتصب الأطفال ليلاً، أسفل كوبرى أبو الريش تحت تهديد السلاح الأبيض.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365