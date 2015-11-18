بالصور.. "مرور الجيزة" يضبط 17 مخالفة لسيارات تاكسى بموقف عشوائى بالعجوزة

واصلت الإدارة العامة لمرور الجيزة برئاسة اللواء مجدى إسماعيل مدير المرور من حملاتها المرورية على محاور وميادين المحافظة، لرصد كل المخالفات المرورية ورفع السيارات المتروكة بالميادين بواسطة أوناش لإحداث أكبر قدر من السيولة المرورية.

من جانبه أكد العقيد وائل طاهر مدير إدارة التخطيط والبحوث للمرور، أن الإدارة شنت حملة مرورية مكبرة بناء على تعليمات اللواء مجدى إسماعيل مدير الإدارة وبرئاسة السيد اللواء عادل زكى نائب المدير لقطاع الشمال على الموقف العشوائى لسيارات الأجرة "التاكسى" المتواجد بشارع النيل أمام مستشفى العجوزة بناء على شكوى من المواطنين.

وأضاف مدير إدارة التخطيط والبحوث للمرور لـ"اليوم السابع"، أن الإدارة قامت بالتنسيق مع حى العجوزة برئاسة اللواء أحمد عبدالرحيم للعمل على إزالة المواقف العشوائى ولرفع الباعة الجائلين بالموقع وأسفرت الحملة عن سحب 17 رخصة سيارة مع تحرير محاضر الأشغال بمعرفة الحى.

وأشار العقيد طاهر إلى أن الحملات المرورية مستمرة على كل ربوع المحافظة لرصد المخالفات المرورية ورصد أى أعطال أو حوادث مرورية عن طريق الكاميرات المتواجدة أعلى المحاور بواسطة غرفة تحكم الإدارة والانتقال إليها بشكل سريع للعمل على سحب أى كثافات ناتجة عنها.



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