إصابة 17 راكباً فى حادث تصادم سيارتين على طريق المنصورة ـ أجا

أصيب 17 راكباً بإصابات مختلفة فى حادث تصادم على طريق المنصورة ـ أجا.

تلقى مركز شرطة أجا إخطارا من إدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث على طريق "ميت غمر -المنصورة" بالقرب من مدينة أجا، بالانتقال والفحص تبين أنه حال قيادة عصام حسن إبراهيم 40 سنة سائق ومقيم قرية "طنامل" دائرة المركز، السيارة رقم "د ط ج 7965 أجرة ميكروباص باتجاه المنصورة، اصطدم بالسيارة رقم "12794" نقل بورسعيد و"ط ع هـ 3951 مقطورة" أثناء توقفها وبها قائدها عصام إبراهيم أحمد 36 سنة سائق ومقيم قرية "الظهرية" مركز التل الكبير - إسماعيلية على جانب الطريق فى ذات الاتجاه.

نتج عن الحادث إصابة قائد السيارة الأولى وكل من: محمد أحمد سيـد أحمـد 20 سنة طالب ومحمـود رضا عبـدالله 20 سنة طالب وحمــدى محمــد عريضـة 29 سنة عامل ومحمـد عـلى سـرور 22 سنة طالب ونعمة محمــد كمـال 35 سنة ربة منزل وفهيمة محمد محمــود 19 سنة ربة منزل ومحمـد مأمـون محمـد 19سنة طالب وصالـح إسماعيـل سيــد 52 سنة مدرس وهبــة أحمـد إسماعيل 27 سنة ربة منزل وسـامى إبراهيـم عمـر 56 سنة تاجر وعماد أحمد محمد المكـــاوى 47 سنة عامل وعماد سنـد أمين 50 سنة موظف وياسر المغــاورى، وإبراهيــم 40 سنة موظف وعــزة رزق عبدالمطــــلب 30 سنة مدرسة، وحمدى عبدالمحسـن الســيد 29 سنة ومصطفى محمــد إبراهيـم 19 سنة طالب وسمارة عبدالسلام إبراهيـم 50 سنة ربة منزل، وجميعهم يقيمون قرية "طنامل" دائرة المركز كسور وكدمات واشتباه ما بعد الارتجاج، تم نقلهم إلى مستشفى أجا المركزى، وتحويل الأول والثانى إلى مستشفى المنصورة الدولى، تلقى المصابون من الثالث حتى السابع العلاج اللازم وتصرح لهم بالخروج.

وبسؤال قائدى السيارتين ومن سمحت حالتهم من المصابين أيدوا نتيجة الفحص، تم رفع أثار الحادث وتسيير حركة المرور، والتحفظ على السيارتين على ذمة تصرفات النيابة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 17905/2015 جنح مركز أجا، وجارِ العرض على النيابة العامة.

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