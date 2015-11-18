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إعلام زفتى ينظم ندوة بعنوان "المشاركة فى الانتخابات البرلمانية واجب وطنى"

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إعلام زفتى ينظم ندوة بعنوان "المشاركة فى الانتخابات البرلمانية واجب وطنى" إعلام زفتى ينظم ندوة بعنوان "المشاركة فى الانتخابات البرلمانية واجب وطنى"
نظم مركز إعلام زفتى اليوم الأربعاء، ندوة إعلامية بعنوان "المشاركة فى الانتخابات البرلمانية واجب وطنى" بمقر قاعة الإرشاد الزراعى بزفتى، بهدف حث المواطنين على أهمية المشاركة السياسية باعتبارها واجبا وطنيا.

حاضر فى الندوة "طارق عفيفى" مدرس الإعلام بكلية التربية النوعية جامعة المنصورة، موضحاً أهمية البرلمان القادم وخطورته فى ضوء الدور الهام للبرلمان والذى نص عليه دستور 2014.

وأشار عفيفى، إلى أن دور البرلمان ليس قاصراً على التشريع ومناقشة القوانين ووضع السياسة العامة للدولة ورقابة بل له الحق فى سحب الثقة من رئيس الدولة، وعرج على معايير اختيار المرشح البرلمانى وأهمها "الأمانة، الثقافة، السمعة الطيبة، العلم، الخبرة، عدم تورطه فى قضايا فساد، الإدراك بما يحيط بالوطن من مؤامرات خارجية".

وقال إن المشاركة السياسية يجب أن تكون بدافع حب الوطن والانتماء إليه والرغبة فى النهوض بالوطن، وأسباب عزوف الشباب عن المشاركة كثيرة ، و منها " قلة الوعى السياسى، وعدم وجود هدف لدى الشباب، وإحساس الشباب بعدم اهتمام الدولة بهم، وغياب لغة الحوار المجتمعى".

واختتم المحاضر كلامه أن المشاركة السياسية واجب على الجميع، حتى يتم بناء الدولة على أساس ديمقراطى سليم، مناشدا الحضور على ضرورة الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات البرلمانية.

شارك فى الندوة موظفو الإدارة الزراعية، والمهندسين و المشرفين الزراعيين، وأدار الندوة محمد مصطفى عبده بإشراف محمد صلاح رضوان مدير مجمع الإعلام .

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مصر 365

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